https://news.day.az/unusual/1167453.html 20 неподражаемых гениев маскировки в мире живой природы
20 неподражаемых гениев маскировки в мире живой природы
Мир живой природы - жестокая среда, где нет места жалости и милосердию. Что делать, если вы маленькое беззащитное существо, которое пытается не стать добычей хищника, или, наоборот, вы хищник, желающий оставаться незаметным для своей будущей жертвы? Ответ эволюции - маскировка. Бытует мнение, что лучше всех в природе маскируется хамелеон, однако, это далеко не так, и наша подборка фотографий убедит вас в этом.
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