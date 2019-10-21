В психологии есть целое направление, которому посвящено поведение людей в различных ситуациях. Манера заполнения профиля в соцсетях - не исключение. То, какие фотографии человек публикует на различных ресурсах, в том числе в приложениях для общения и знакомств, многое говорит о его самооценке. "Рамблер" разбирался, какие снимки свойственны людям, которым не хватает любви к самим себе, передает Day.Az.

Огромное число фото из спортзала

Люди, публикующие подобные снимки, будто бы всегда нуждаются в одобрении. Такими фото они хотят сказать: "Я молодец, не правда ли? Похвалите меня".

Но в какой-то момент таких снимков становится настолько много, что они невольно становятся поводом в очередной раз высмеять их автора.

Фото еды

Обязательно с геолокацией. Обязательно с красивой подачей и сервировкой. Много ли вы видели снимков у ларька с шаурмой? То-то же. Люди с низкой самооценкой хвастаются, что тоже могут себе позволить обед в дорогом ресторане. А не запостил, как говорится, значит не было. Есть даже специальный хэштег для тех, кто понимает, насколько это нелепо, но не может удержаться от публикации очередного кадра. Поэтому они подписывают его #мирдолжензнатьчтояем.

Фотографии со спины

Если таких снимков в профиле большинство, значит, человек не совсем доволен своей внешностью и хочет скрыть ее даже на снимках.

Фото подарков

Та же ситуация, что и с фото еды. Людям нужно похвастаться новым айфоном, дорогим украшением и прочими презентами, которых они оказались достойны.

Селфи-селфи-селфи

"Самопалы" с одного и того же ракурса в огромном количестве говорят о том, что человек готов принять себя. И показывает себя вам - красивого, успешного. Но... только с этого ракурса.

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