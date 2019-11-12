https://news.day.az/unusual/1175016.html Самое дорогое поместье в мире продали за сотни миллионов евро
Самое дорогое поместье в мире продали за сотни миллионов евро
Во Франции продали поместье, долгое время считавшееся самым дорогим объектом недвижимости в мире.
Покупатель приобрел поместье Les Cèdres за 200 миллионов евро, говорится в сообщении компании Savills, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Общая площадь поместья составляет 1672 квадратного метра. На территории размещен большой ботанический сад, бассейн, конюшня и пруд.
Ранее поместье принадлежала французской семьей, владевшей им 80 лет, потом недвижимость продали французской компании. Самым же первым хозяином поместья был король Бельгии Леопольд II.
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