Убывающая Луна не позволит наблюдать за ярким метеорным потоком Леониды, который достигнет пика в ночь на 18 ноября.

Ожидается, что в ночь с воскресенья на понедельник будет пик метеорного потока - до 15 метеоров в час, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Но убывающая Луна (Ф=0,70), которая в ночь максимума располагается недалеко от радианта Леонид в созвездии Рак, существенно помешает наблюдениям", - рассказали в планетарии.

Поток длится с 6 по 30 ноября. Астрономы утверждают, что метеоры белого цвета, возникшие от остатков кометы Темпеля-Туттля, лучше наблюдать под утро над восточным горизонтом.