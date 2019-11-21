Картина "Портрет женщины в белом" авторства знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало продана на торгах в Нью-Йорке за 5,8 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома Christie's, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня в ходе торгов "Латиноамериканское искусство" "Портрет женщины в белом" Фриды Кало превзошел самую высокую оценку, его стоимость достигла 5,8 миллиона долларов, это вторая самая дорогая работа художницы, проданная на аукционе", - сообщается в Twitter-аккаунте аукционного дома.

Картина, написанная мексиканской художницей в 1929 году, изображает девушку в белом платье. Как говорится на сайте Christie's, долгое время считалось, что Фрида запечатлела на этом полотне Дороти Браун Фокс, ее "американскую подругу и художницу". Однако новое исследование указывает, что "загадочной натурщицей" могла быть школьная подруга художницы, эмигрантка из России Елена Бодер, которая "оставалась ее близким другом на протяжении всей жизни".

После написания картины Кало подарила ее известному фотографу Лоле Альварес Браво. С тех пор работа находилась в частных коллекциях. Аукционный дом оценивал стоимость полотна в три-пять миллионов долларов.

Фрида Кало (1907-1954) за свои 47 лет написала немногим более 100 картин, которые кто-то относит к жанру наивного искусства, кто-то - к фолк-арту, а кто-то считает сюрреализмом. Ее картины хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру. Выставки проводятся крайне редко и каждый раз вызывают ажиотаж.