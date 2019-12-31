Инновационный косметический бренд из Японии Kao представил не имеющую аналогов разработку - спрей для лица, который после нанесения превращается в искусственную кожу, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Вторая кожа" состоит из волокон, которые в 100 раз толще человеческого волоса. После распыления на коже формируется тонкий полупрозрачный слой. Волокна прилипают к коже и двигаются вместе с ней. Таким образом, на коже создается парниковый эффект - волокна отлично впитывают влагу и вместе с тем дышат.

"Это первый в мире косметический продукт, использующий такие технологии", - говорит Масаюки Учияма, эксперт в области ухода за кожей лица компании Kao.

Продукт может быть полезен для аллергиков, людей с чувствительной кожей и ожогами. Спрей уже продается в магазинах Японии: флакон средства обойдется в 50 тысяч йен (около 460 долларов).

