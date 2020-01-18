https://news.day.az/unusual/1195075.html Загадка исчезновения динозавров окончательно решена

Загадка исчезновения динозавров окончательно решена

Это интересно, 18 января 2020 06:02 528

Ученые Йельского университета в США доказали, что ключевой причиной вымирания динозавров стал астероид, а не вулканическая активность. Их исследование решает загадку исчезновения гигантских рептилий.

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Палеоклиматологи выяснили, что массивные извержения вулканов в Индии, в регионе Деканские траппы, воздействовали на биосферу задолго до мел-палеогенового вымирания 66 миллионов лет назад.

Точное время выброса вулканического газа удалось определить с помощью анализа морских окаменелостей. Специалисты изучили состав изотопов в остатках животных и соответствующие им изменения в глобальных концентрациях углекислого газа, после чего провели моделирование климатических эффектов от выбросов углекислого газа. Оказалось, что выбросы углерода должны были привести к глобальному потеплению на два градуса Цельсия, но этого недостаточно для массового вымирания.

Ранее сообщалось, что ученые Северо-Западного университета в США выяснили, что биосфера Земли подвергалась сильным изменениям из-за длительных извержений Деканских траппов. Исследователи посчитали, что астероид лишь окончательно нарушил стабильность глобальной экосистемы.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Названа дата доставки в Украину тел погибших в авиакатастрофе в Иране 07:19, В мире 93
В Boeing 737 MAX нашли новые проблемы 07:07, В мире 180
Загадка исчезновения динозавров окончательно решена 06:02, Это интересно 527
Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество 04:28, В мире 909
В Ираке возобновились столкновения демонстрантов с полицией 03:00, В мире 1 257
Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы 01:34, В мире 1 620
Турецкий спецназ прибыл в Триполи 00:34, В мире 1 939
Береговая охрана Турции задержала более 1470 нелегалов 00:10, В мире 1 986
В России всюду назначают армян, а из Армении выживают все русское 17 января 23:42, Политика 2 842
Tesla показала новую модель автомобиля 17 января 23:29, Технологии 2 230
Канада призвала Иран передать Франции черные ящики сбитого Boeing 17 января 23:14, В мире 2 247
Новые подробности громкого политического убийства в Ереване 17 января 22:55, В мире 2 464
Умер самый маленький в мире человек 17 января 22:46, В мире 2 489
Shell не поддерживает санкции США против "Северного потока-2" 17 января 22:39, В мире 2 383
Армянам Карабаха придется признать суверенитет Азербайджана, у них нет другого выхода - Турал Гянджалиев для Day.Az 17 января 22:35, Политика 2 670
Невероятная красота зимы в Азербайджане - ФОТО 17 января 22:30, Общество 2 834
Помпео анонсировал новые санкции против Венесуэлы 17 января 22:23, В мире 2 397
В Азербайджане выросло производство золота 17 января 22:15, Экономика 2 382
Массовая эвакуация в Пуэрто-Рико - 20 тысяч человек покинули дома 17 января 21:32, В мире 2 705
В Азербайджане гидами будут работать только сертифицированные специалисты 17 января 21:19, Туризм 2 681
В Азербайджане восстановят кяризы 17 января 20:59, Общество 3 119
В США заявили, что спад в экономике Ирана может составить в 2020 году 14% 17 января 20:50, В мире 2 682
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные 17 января 20:43, Общество 3 186
Азербайджан направил письмо генсеку ООН в связи с незаконным арестом Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева 17 января 20:38, Политика 2 783
Главы МИД Канады и Ирана провели переговоры в Омане 17 января 20:32, В мире 2 720
Xiaomi выпустила клавиатуру для женщин 17 января 20:20, Технологии 2 737
Евросоюз может направить своих военных в Ливию 17 января 20:07, В мире 2 813
Украина повторно обратилась к Ирану с просьбой передать самописцы сбитого Boeing 17 января 19:55, В мире 2 835
Али Асадов: В результате проделанной работы в Азербайджане расширяется налоговая база 17 января 19:43, Экономика 2 993
У топового Huawei P40 Pro будет 7 камер и керамический корпус 17 января 19:33, Технологии 2 932
Мишустин произвел первое назначение на посту премьера 17 января 19:21, В мире 3 467
В Баку и его пригородах прошла Неделя патриотического кино - ФОТО 17 января 19:09, Общество 3 114
Глава дипломатии ЕС допустил, что сделку с Ираном уже не спасти 17 января 18:55, В мире 3 044
Журналисты в США не смогут пользоваться гаджетами во время раскрытия экономических данных 17 января 18:42, В мире 3 068
В Азербайджане очистят загрязненные пестицидами территории 17 января 18:29, Общество 3 343
Путин и Меркель поговорили по телефону 17 января 18:24, В мире 3 182
Трагедия 20 Января в работах известных мастеров - ФОТО 17 января 18:15, Культура 3 282
Демонстранты в Багдаде потребовали вывода войск США из Ирака 17 января 18:01, В мире 3 247
Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" - ФОТО 17 января 17:53, Общество 3 393
"Аэрофлот" перенес рейс в Иран на светлое время суток 17 января 17:50, В мире 3 302
Новые назначения в дорожной полиции - Приказ министра 17 января 17:41, Общество 4 113
В Иране проходят шествия в поддержку правительства 17 января 17:39, В мире 3 379
В БВШН состоялось мероприятие, посвященное 30-летию трагедии 20 января - ФОТО 17 января 17:35, Общество 3 379
В рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək" состоялся концерт "Зимняя сказка" - ФОТО 17 января 17:32, Культура 3 454
75-летия Полада Бюльбюльоглу отметят в Баку спектаклем "Любовь и Смерть" - ФОТО 17 января 17:29, Культура 3 668
Азербайджан создал все условия для международных наблюдателей - ЦИК 17 января 17:26, Политика 3 310
Президент Ильхам Алиев наградил Джаннат Салимову орденом "Шараф" 17 января 17:23, Политика 9 154
ЦИК в очередной раз отменил решение ОИК 17 января 17:20, Политика 3 329
Секретные лаборатории в Армении угрожают России - Пашинян снова врет Москве 17 января 17:16, Политика 4 149
Семьям шехидов и инвалидам 20 Января дадут единовременную материальную помощь - ФОТО 17 января 17:13, Общество 3 770
В Азербайджане создадут мобильные лаборатории биобезопасности 17 января 17:07, Общество 3 430
Испанскую гражданскую гвардию впервые возглавит женщина 17 января 17:01, В мире 3 391
В Китае зафиксировали самую низкую рождаемость за всю историю существования КНР 17 января 16:50, В мире 3 488
Азербайджанки признаны самыми стройными в Европе 17 января 16:43, Общество 4 453
Турбизнес Австралии понесет огромные потери из-за пожаров 17 января 16:40, В мире 3 474
Эрдоган обвинил Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии 17 января 16:32, В мире 3 600
В Азербайджане сократилось число преступлений 17 января 16:24, Общество 3 647
В Нидерландах предотвратили антиазербайджанскую провокацию - ФОТО 17 января 16:15, Политика 3 991
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в декабре 17 января 16:09, В мире 3 589
Facebook отказался от плана размещать рекламу в WhatsApp - за одним исключением 17 января 15:58, Технологии 3 671
Баку могут присвоить звание Города трудовой славы 17 января 15:49, Общество 4 202
Nar увеличил количество 4,5G базовых станций на 60% (R) 17 января 15:45, Экономика 3 751
Растет число Домов Азербайджана за рубежом 17 января 15:41, Общество 3 906
Медведев и Мишустин провели встречу с членами правительства 17 января 15:38, В мире 3 788
В Таиланде выявлен второй заболевший новым типом коронавируса 17 января 15:33, В мире 3 762
Громкое политическое убийство в Армении 17 января 15:26, Политика 4 256
Изменен состав медиа-группы, функционирующей при ЦИК Азербайджана 17 января 15:18, Политика 3 748
Меркель встретится с Эрдоганом в Стамбуле 17 января 15:15, В мире 3 861
В Баку изменится схема движения ряда автобусов 17 января 15:07, Общество 4 344
В Азербайджане от пищевых отравлений пострадали сотни человек - ЦИФРЫ 17 января 14:59, Общество 4 254
В Азербайджане ужесточат меры против виновников массовых отравлений 17 января 14:55, Общество 4 007
НАТО открыла в Италии первую систему беспилотной авиаразведки 17 января 14:52, В мире 3 892
Резолюция Европарламента стала жестким ударом по пустым амбициям Армении - Фикрет Садыхов 17 января 14:48, Политика 4 879
Партия "Ени Азербайджан" отказалась от бесплатного телеэфира в рамках предвыборной кампании 17 января 14:46, Политика 3 880
В Азербайджане будут созданы пункты контроля импорта 17 января 14:43, Экономика 4 023
Закир Гасанов провел переговоры с личным представителем действующего председателя ОБСЕ 17 января 14:31, Политика 3 932
В Баку будет пасмурно и ветрено 17 января 14:26, Общество 7
Названы сроки открытия станции метро "Джафар Джаббарлы" 17 января 14:23, Общество 4 567
Тела всех граждан Украины, погибших при крушении Boeing, идентифицированы 17 января 14:18, В мире 4 029
Niderlandda keçirilən turizm sərgisində işğal olunmuş torpaqlarımızla bağlı təxribat 17 января 14:13, Azərbaycanca 4 228
Азербайджан упростит экспорт пищевых продуктов 17 января 14:10, Экономика 4 114
Хикмет Гаджиев: Азербайджан активно участвует в Давосском экономическом форуме 17 января 14:05, Экономика 4 108
Агентство пищевой безопасности Азербайджана провело масштабные проверки в детсадах 17 января 14:02, Общество 4 181
20 января в Баку будет частично ограничено движение автотранспорта 17 января 14:00, Общество 4 212
В Азербайджане подготовлен законопроект "О пищевой безопасности" 17 января 13:51, Общество 4 161
В бакинском метро открылась фотовыставка "30 лет кровавой истории 20 Января" - ФОТО 17 января 13:46, Культура 4 204
Столкновение 25 машин в России попало на камеры - ВИДЕО 17 января 13:42, В мире 4 597
SOCAR восстановила сотни гектаров земли, загрязненной нефтью - 17 января 13:38, Экономика 4 233
Иран считает заявление Канады о расследовании авиакатастрофы странным 17 января 13:34, В мире 4 311
Облигации SOCAR принесли своим владельцам более 1 млн дохода 17 января 13:24, Экономика 4 346
В бакинском метро будет улучшена система вентиляции 17 января 13:20, Общество 4 516
Агентство пищевой безопасности Азербайджана отказало в регистрации сотням субъектов предпринимательства 17 января 13:16, Экономика 4 218
Азербайджан и Пакистан обсудили развитие военного сотрудничества - ФОТО 17 января 13:13, Политика 4 241
Хикмет Гаджиев: ЕС решительно и однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана 17 января 13:10, Политика 4 267
На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО 17 января 13:07, Общество 4 431
В одном из районов Баку реконструируются дороги - ФОТО 17 января 13:04, Общество 4 592
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело опросы среди 6 тыс. субъектов 17 января 13:01, Экономика 4 311
Хикмет Гаджиев: Армянская сторона выступает с абсурдными заявлениями 17 января 12:58, Политика 4 443
Современный Баку поразит своей красотой и великолепием любого туриста - Новозеландское издание - ФОТО 17 января 12:55, Туризм 5 096
На Филиппинах 14 городов закрыли для местных жителей 17 января 12:50, В мире 4 392
Это часть армянской государственной политики - эксперт о закрытии российских каналов в Армении 17 января 12:46, Политика 5 392
Маск назвал трагедией разработку ракеты SLS 17 января 12:40, Технологии 4 469
Ариф Гулиев: Трагедия 20 Января была невиданным в истории актом агрессии и геноцида 17 января 12:34, Политика 4 462
В России нашли изумруд весом 0,5 кг 17 января 12:31, В мире 4 640
США ищут пути финансирования бюджетного дефицита 17 января 12:27, В мире 4 497
Microsoft сделает свой "углеродный след" отрицательным за 10 лет 17 января 12:23, Технологии 4 415
В Баку пройдет концерт "Путешествие в наш мир мугама" 17 января 12:18, Культура 4 437
Названы сроки очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении 17 января 12:14, Политика 4 449
Трамп официально выдвинул кандидатуры Уоллера и Шелтон в совет управляющих ФРС США 17 января 12:10, В мире 4 490
Премьер Украины подал в отставку 17 января 12:06, В мире 4 720
Хафиз Пашаев: День 20 Января сыграл очень важную роль в становлении независимости - ВИДЕО 17 января 12:03, Политика 10 718
SpaceX запланировала катастрофу одной из своих ракет 17 января 12:01, Технологии 4 503
В Баку откроется новая станция метро 17 января 11:57, Общество 11 060
Рамзану Кадырову предложили высокую должность 17 января 11:54, В мире 5 747
В бакинском метро появятся новые вагоны - НАЗВАНА ДАТА 17 января 11:50, Общество 5 303
Эльмар Мамедъяров: Трагедия 20 Января - один из самых кровавых актов агрессии против азербайджанского народа 17 января 11:47, Политика 4 470
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США 17 января 11:43, В мире 4 706
Хикмет Гаджиев: Еще не поздно лишить Горбачева Нобелевской премии мира 17 января 11:39, Политика 4 829
США теряют звание самого надежного заемщика 17 января 11:35, В мире 4 703
Из Армении выживают российские телеканалы - новая волна русофобии 17 января 11:30, Политика 5 270
В США неизвестные открыли огонь по посетителям парикмахерской, есть раненые 17 января 11:20, В мире 4 513
Армянские летчики оставили армию без авиатоплива 17 января 11:11, В мире 4 986
Еще один регион Азербайджана обеспечат высокоскоростным интернетом 17 января 11:05, Технологии 4 827
В Азербайджане реконструирована еще одна дорога - ФОТО 17 января 11:00, Общество 5 069
Отрадно видеть участие в парламентских выборах в Азербайджане большого количества кандидатов - посол США 17 января 10:57, Политика 4 680
В Израиле почтили память жертв трагедии 20-го января - ФОТО 17 января 10:53, Общество 4 889
Китай временно закроет границу с Кыргызстаном 17 января 10:34, В мире 4 908
Капитализация Alphabet достигла триллиона долларов 17 января 10:29, В мире 4 864
В Японии будет остановлен реактор АЭС 17 января 10:20, В мире 4 896
На крупном проспекте в Баку снижен скоростной лимит 17 января 10:16, Общество 5 283
ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов 17 января 10:13, Политика 6 155
В Азербайджане будут регистрировать всех экскурсоводов 17 января 10:10, Туризм 5 111
Азербайджанская нефть подорожала 17 января 10:07, Экономика 6 552
Индийский спутник связи успешно выведен на орбиту 17 января 10:04, В мире 4 912
Sevilən yerli markaların istehsal edildiyi Bakı Qida və Yağ Fabrikinə ziyarət təşkil edildi - FOTO (R) 17 января 10:00, Azərbaycanca 4 829
В Баку попал в аварию автобус со школьниками, есть пострадавшие 17 января 09:55, Общество 9 786
Названо число зарегистрированных в Азербайджане кандидатов в депутаты 17 января 09:52, Политика 5 077
В Китае заявили об уверенном сохранении статуса второй экономики мира 17 января 09:49, В мире 4 980
Почти 200 тысяч человек протестуют во Франции из-за социальной реформы - ВИДЕО 17 января 09:45, В мире 5 109
Общее число задержанных демонстрантов в Гонконге превысило 7 тыс. 17 января 09:40, В мире 4 992
Проект TANAP стал важнейшей стратегической инициативой Азербайджана последних десятилетий - Питер Тейс специально для Day.Az 17 января 09:38, Экономика 5 105
В Азербайджане подорожали эти драгметаллы 17 января 09:34, Экономика 5 087
Пентагон просят профинансировать строительство стены на границе 17 января 09:30, В мире 5 044
Назначен прокурор одного из районов Азербайджана 17 января 09:23, Общество 5 478
В Японии почтили память погибших 25 лет назад от землетрясения в Кобе 17 января 09:18, В мире 5 074
Население Китая стремительно растет 17 января 09:11, В мире 5 309
Эр-Рияд выплатил Вашингтону первые $500 млн за размещение войск в королевстве 17 января 09:05, В мире 5 212
В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса 17 января 09:00, В мире 5 180
Швейцария поможет Азербайджану увеличить свой транзитный потенциал - ЗАЯВЛЕНИЕ 17 января 08:31, Экономика 5 496
Джаван Зейналлы: За годы независимости Азербайджану удалось заявить о себе на весь мир, продемонстрировать все богатство нашей культуры 17 января 08:20, Политика 5 382
Ещё новости