Популярный в соцсетях астронавт поделился опытом пребывания в самоизоляции

Канадский астронавт Крис Хэдфилд рассказал, как лучше всего провести период самоизоляции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, у известного блогера есть ценный опыт: более 150 суток изоляции на МКС в опасных условиях космоса.

"Прямо как у вас", - отметил астронавт, обращаясь ко всем, кто в настоящее время находится дома из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Хэдфилд дал четыре главных совета, которые пригодятся человеку в самоизоляции.

Первый совет: нужно осознать риск. Не нужно бояться "просто так". Необходимо найти компетентный источник и выяснить, насколько велик риск, с которым сталкивается человек, его родные и близкие.

Второй совет: нужно осознать свою цель. Что нужно на данный момент, что потребуется через неделю, через месяц. Астронавт посоветовал потратить время на изучение новых вещей, например можно научиться играть на гитаре или выпекать кексы. Это удачное время, чтобы сделать то, что давно вы давно собирались сделать, подчеркнул он.

Третье - нужно понять, каковы ваши ограничения, финансы, зона ответственности, и выработать план в соответствии со всем этим.

И после всего этого необходимо взять себя в руки и начать выполнять четвертый совет - "Действуй". Создавайте, учитесь, начинайте новый проект, берегите близких, советует Хэдфилд. Нужно что-то делать каждый день, выбирать одно из дел по списку, и не давать пассивности и летаргии сбить себя с толку. Блогер считает, что вещи, которые люди делают в самоизоляции, могут выходить за рамки обычных, ежедневных дел. "Это шанс сделать нечто новое", - призывает астронавт.

Хэдфилд рассказал, что на МКС бывали такие дни, когда он чувствовал себя измотанным. Но, оглянувшись назад, он понимал, что это был отличный день, в течение которого было много что сделано.

Астронавт напомнил об основных симптомах заболевания, вызванного коронавирусом: боль в горле, кашель, лихорадка, и призвал обращаться за медицинской помощью в случае недомогания.

Хэдфилд отметил, что еще никогда не было столь удачного времени для самоизоляции. Почти все мы имеем доступ к Интернету, совокупность всех знаний мира - у нас под рукой. "Берегите себя, родных и друзей, - призвал астронавт. - Позаботьтесь о вашем космическом корабле. И удачного вам приземления!"