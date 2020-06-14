https://news.day.az/unusual/1244462.html В Пулково на взлетной полосе столкнулись два самолета - ВИДЕО
Короткая и ёмкая рецензия на происшествие на взлётке Пулково от одного из пассажиров (с которой и не поспоришь), передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash.
В Пулково на взлетной полосе столкнулись два самолета - ВИДЕО
Короткая и ёмкая рецензия на происшествие на взлётке Пулково от одного из пассажиров (с которой и не поспоришь), передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash.
ВПП-1 закрыта, работает только вторая полоса. Самолёт "Уральских" стоял в очереди на старт, когда случилась авария. Его 84 пассажира пока отправлены в терминал, им предоставят резервный борт. Но когда точно - неясно, свободного запасного лайнера сейчас просто нет.
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