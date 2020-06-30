Точный гороскоп на вторник: День сегодня нацелен не столько на романтику, сколько на конкретный результат

Гороскоп на сегодняшний день не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели. Звезды также подсказывают, что решительность уместна и в любви. Обычно в любви нет простых путей, однако к сегодняшнему дню это практически не относится. Самыми эффективными могут оказаться проверенные веками методы: цветы, шампанское, ресторан. Звезды сегодня нацелены не столько на романтику, сколько на конкретный результат. Воспользуйтесь этим, чтобы расставить все точки над i.

Овен

Если сегодня с самого утра из ушей Овна начнет идти пар, не пугайтесь - это от избытка энергии. Активность Овна в этот день будет так высока, что он сможет если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. Сегодня у Овна во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.

Телец

Сегодня обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Тельца. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Тельца не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой - такой шанс Тельцу выпадет только ближе к вечеру.

Близнецы

Ничто сегодня не будет получаться у Близнецов лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Сегодня ни одна деталь не ускользнет от внимания Близнецов! Единственное, чего им следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность сегодня может вызвать у Близнецов если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.

Рак

Сегодня Рак будет страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В его суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Рака будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.

Лев

Лучше всего сегодня Льву взяться за давно назревшие домашние дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти "лучшие времена" уже наступили! Звезды гороскопа сегодня склоняют Льва действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.

Дева

Сегодня Дева может найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться ей значительно легче обычного, а найденные решения - отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Деве не помешает следить за своим языком, поскольку последствия ее остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и ей самой.

Весы

Сегодня Весам не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Сегодня Весы смогут окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит им выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.

Скорпион

Сегодня для Скорпиона актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Скорпиона в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.

Стрелец

Сегодня жизнь будет ждать от Стрельца решительности и четкости, а вот сам Стрелец этих качеств в себе как раз ощущать и не будет. По крайней мере, всего этого ему будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Стрельца. По этой причине на сегодняшний день лучше не стройте никаких серьезных планов и, по возможности, отложите дела на потом.

Козерог

Сегодня Козерог может на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Козерогу сегодня очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более - сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!

Водолей

Сегодня Водолею не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот - поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Водолею и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: сегодня секрет вашего успеха - в решительности и простоте.

Рыбы

Сегодня у Рыб есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Рыб нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах сегодня гораздо больше обычного!