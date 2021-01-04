Ученые обнаружили гены, которые могут отвечать за устойчивость животных к холодам

Ученые Института животноводства и Института цитологии и генетики (ИЦИГ) РАН совместно с коллегами из Великобритании обнаружили у крупного рогатого скота гены-кандидаты, которые могут отвечать за устойчивость к холодам. Результаты исследования в будущем позволят создать животных для массового разведения в суровых климатических условиях Сибири и северных территорий, сообщил ТАСС заведующий лабораторией мясного животноводства профильного института Базарбай Инербаев, передает Day.Az.

По словам ученого, в 60-е годы прошлого века породы рогатого скота прибыли в Сибирь из зон умеренного климата - Англии и Канады, где нет больших отрицательных температур. В течение многих лет их разводили и отрабатывали технологию содержания. Но для ученых остались неясными генетические механизмы, благодаря которым одни животные легко переносят сибирские морозы, а другие сильно теряют в массе.

"Эту поисковую работу мы начали вместе с ИЦИГ и английскими специалистами. Для этого были отобраны по 200 голов коров в Алтайском крае. При 30-градусных морозах им надевали датчики в ухо и следили, как меняется температура тела. У холодоустойчивых [животных] температура не колебалась, а у неустойчивых температура с увеличением морозов падала. Нашей целью было выявить животных с генами на холодоустойчивость, которые называются гены-кандидаты", - рассказал Инербаев, добавив, что измерения длились около двух недель.

По его словам, для исследований использовались коровы якутской аборигенной породы, которые легко переносят морозы до 50-60 градусов ниже нуля, а также скот герефордской породы, который ранее завозился в Россию и сейчас культивируется, в частности, в Алтайском крае на юге Сибири. Считается, что эти животные, в шерсти которых много пухового волоса, действующего как утеплитель, хорошо переносят холода, однако в Якутии и других северных регионах они плохо приживаются. У аборигенных для Якутии животных выявлен ряд генов-кандидатов, сходные с которыми есть и у коров герефордской породы. В дальнейшем ученые планируют отслеживать наличие этих генов у следующих поколений животных, оценивая, как они переносят морозы.

"В перспективе наша цель - увеличить поголовье крупного рогатого скота, в которых есть этот ген или их группа, и максимально их развивать его, разводить в Сибири, чтобы получить из их устойчивости к холоду продуктивность измерения и первые результаты", - добавил собеседник агентства.

Сибирский научно-исследовательский и проектно-технологический институт животноводства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук - российский институт, занимающийся разработкой технологий изготовления продуктов для различных отраслей животноводства. Основан в 1930 году, расположен в Краснообске (Новосибирская область).