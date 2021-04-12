Илон Маск задумал возродить динозавров

Соучредитель компании Илона Маска Neuralink сообщил, что стартап обладает технологиями и смекалкой для создания своего собственного "Парка юрского периода". Пока любители истории о динозаврах только ждут появления на экранах третьей части франшизы под названием "Мир юрского периода: власть", в окружении Маска задумались над тем, чтобы сделать встречу с динозаврами возможной не только на экранах, но и в жизни.

Новые неожиданные идеи звучат от представителей компании Илона Маска Neuralink. На этот раз вместо автомобилей будущего речь пошла о стремлении окунуться в далекое прошлое. Соучредитель стартапа заявил, что компания обладает возможностями для того, чтобы "возродить" динозавров и даже создать новые виды этих животных.

Об этом сообщает издание The Hill, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы могли бы, вероятно, построить "Парк юрского периода", если бы захотели", - написал Макс Ходак в своем микроблоге в Twitter.

Он также отметил, что в таком случае создать "генетически аутентичных динозавров не удалось бы", однако в результате 15 лет селекции и работ в области генной инженерии можно было бы добиться появления "суперэкзотических новых видов".

Напомним, в кинофильме "Парк юрского периода" ученые, работающие на богатого промышленника, имеют возможности при помощи знаний в области генетики "сконструировать" динозавров и работают над открытием тематического парка, чтобы продемонстрировать их.

Ранее ученые из России и Германии обнаружили в Сунтарском районе Якутии останки гигантских ящеров из группы завроподов, которые жили на этой территории не менее 130 миллионов лет назад. Они уточнили, что в давние времена на указанной территории существовал настоящий "парк юрского периода".

Правда ли Neuralink под силу воссоздать динозавров?

Компания Neuralink, которая была запущена в 2017 году, занимается созданием интерфейсов умных компьютеров для внедрения чипов в человеческий мозг, надеясь однажды помочь тем, кто страдает болезнью Альцгеймера, деменцией, параличом и травмами спинного мозга.

Так, в августе прошлого мозга Маск представил свинью по кличке Гертруда, которой внедрили в мозг имплант, отслеживающий ее нейронную реакцию. Этот чип был установлен в часть мозга, отвечающую за контроль мускулов морды животного, потому он подавал сигналы, когда Гертруда ела.

Затем Маск объявил об успешном чипировании обезьяны. Он добавил, что целью данной технологии является стремление устранить последствия травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей. При этом у самой макаки появилась возможность играть в видеоигры силой мысли.

Ходак не стал уточнять, какую именно технологию Neuralink может использовать для создания динозавров, учитывая, что те вымерли миллионы лет назад.

Остается открытым и другой вопрос: где мог бы появиться такой необычный парк? Помимо этого, интересно и то, как его создатели планируют контролировать животных, которые едва ли поддаются обучению, учитывая объем их мозга и гигантские размеры.

В реализацию данной гипотезы действительно сложно поверить. Динозаврами вряд ли удастся управлять, ведь созданные существа могут легко стать олицетворением "войны роботов" и настоящим фильмом ужасов, сошедшим с экрана. Напомним, исследователи неоднократно отмечали, что в некоторых случаях динозавры умирали от нападения своих же сородичей со спины, даже не успев сообразить, что стали их добычей.