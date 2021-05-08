Водителей предостерегли от ошибок в обращении с кондиционером

Кондиционер стал привычной частью современных легковых автомобилей. Многие водители забывают о том, что эта система требует внимания и регулярного обслуживания.

Портал "Автовзгляд" рассказал о трех широко распространенных ошибках владельцев автомобилей с кондиционером, которые часто совершают начинающие водители. Они могут привести к дорогостоящему ремонту системы, передает Day.Az.

Использование кондиционера только летом

Очень частая ошибка водителей - включать кондиционер только в жаркую погоду. Если он простаивает несколько месяцев подряд, то детали компрессора теряют смазку. Запуск всухую может привести к быстрой поломке дорогостоящей детали.

Эксперты советуют включать его даже зимой, не реже раза в месяц. Делать это можно всего лишь на несколько минут. Этого хватит, чтобы на движущих поверхностях компрессора присутствовала смазка.

Проверка уровня хладагента

Очень многие водители забывают самостоятельно проверять уровень хладагента в системе кондиционирования. Эта ошибка часто происходит вместе с предыдущей - кондиционер не включается в холодное время года.

Хладагент постепенно теряется из не совсем герметичных соединений и уплотнителей системы. Для проверки необходимо найти под капотом трубку кондиционера со специальной прозрачной линзой. Если сквозь нее видно жидкость - кондиционером можно пользоваться. В противном случае пора ехать в сервис и заправлять систему.

Уход за радиатором

Эффективность работы кондиционера зависит от того, насколько чистый у него радиатор. Эта деталь, как правило, располагается перед радиатором системы охлаждения двигателя, на нее собирается очень много пыли и грязи с дороги.

Опытные водители не только регулярно проверяют состояние сот радиатора. Существует простой способ защитить его от загрязнения - установить, если это возможно, на фальшрадиаторной решетке мелкую сетку для защиты от пыли.