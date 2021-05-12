Доктор Комаровский предупредил об опасности фруктов для маленьких детей

Телеведущий и педиатр Евгений Комаровский предупредил об опасности фруктов для маленьких детей. По его словам, малыши рано учатся кусать, но при этом еще плохо жуют. Об этом доктор написал в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам медика, маленькие дети могут нечаянно проглотить большой кусок фрукта и поперхнуться. "К тому же для них характерны важные физиологические особенности - в сравнении со взрослыми у них слабее дыхательные мышцы и, соответственно, слабее сила кашлевого толчка", - написал Комаровский.

Из-за слабых мышц, пояснил врач, детям сложно откашляться и прочистить дыхательные пути от застрявшего куска. Особенно опасно это становится, когда у ребенка появляются первые зубы, то есть, в возрасте от шести до 12 месяцев.