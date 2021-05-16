Хозяйка дома обнаружила на чердаке пугающее гигантское гнездо

Жительница Австралии нашла у себя на чердаке пугающее гигантское гнездо и поделилась этими кадрами в соцсетях, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ошеломленная женщина обратилась к интернет-пользователям с просьбой помочь определить происхождение объекта. На опубликованных фото можно увидеть нечто, напоминающее монтажную пену.

Пост стал вирусным в Facebook. Перепуганные пользователи Сети оставили под ним множество комментариев:

"Думаю, для этого нужен экзорцист".

"Как мне это развидеть? Инструкции, пожалуйста".

Позднее было установлено, что гнездо, вероятно, соорудили европейские осы. Эколог и профессор Сиднейского университета Дитер Хочули подтвердил эту версию и посоветовал вызвать специалиста по борьбе с вредителями. Он предупредил об опасности ос для человека.