Мужчина из Франции везде ходит вместе с голубем

80-летний Ксавье Буже из региона Бретани во Франции до пенсии работал в сфере торговли строительными материалами. Однажды он возвращался домой и увидел, как птенец голубя пытается спастись от кошки. "Ещё одно живое существо, у которого будет плохой день", - подумал Буже уже дома.

Как передает Day.Az, его историю рассказал The Guardian.

Жена француза тогда упрекнула его, что он не помог птенцу, после чего Буже вернулся за голубем и принёс его в домой в кармане. Птице дали имя - Бланшон.

С этих пор Бланшон всегда находится рядом с мужчиной - во время катаний на велосипеде, работы в мастерской и в саду. Чаще всего голубь сидит на плече хозяина, иногда залезает в шляпу француза или раскидывает находящиеся поблизости материалы: гвозди и свёрла.

Как рассказывает Буже, окружающие часто спрашивают, как ему удалось приручить голубя. Сам мужчина считает, что любой человек может выстроить отношения с животным на основе взаимоуважения.

"Как только люди начнут уважать животное просто за то, что оно существует и делит Землю с нами, всё получится. Вам просто нужно набраться терпения, чтобы понять, как они живут и приспосабливаются к своей жизни, чтобы они смогли приспособиться к вашей", - сказал Ксавье Буже.