Эксперт раскрыла оптимальную периодичность смены паролей

Пароль от аккаунтов в интернете нужно менять не реже одного раза в три месяца,

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила руководитель группы консалтинга одной из ведущих компаний в сфере информационной безопасности Cross Technologies Елизавета Тутова.

"У нас есть практически все инструменты, чтобы минимизировать потери при атаке мошенников. Главное - сделать эти инструменты рабочими. Регулярно, не реже одного раза в три месяца [необходимо] менять пароли от учетных записей", - сказала эксперт.

Также Тутова призвала не использовать рабочий компьютер в личных целях. Кроме того, она посоветовала установить лицензионные программы и "не использовать основную банковскую карту, а в идеале и номер телефона, для онлайн-покупок".