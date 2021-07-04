Эксперты назвали способы безболезненно вернуться на работу из отпуска

Эксперты, клинический психолог Михаил Хорс и врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг, назвали способы безболезненно вернуться из отпуска на работу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хорс заявил, что после возвращения из отпуска нужно позволить себе почувствовать стресс, а не стараться от него избавиться. Специалист объяснил, что негативную эмоциональную реакцию дает не сама работа, а появившееся мнение, что деятельность ухудшает жизнь, а сам человек рожден для отдыха.

Психолог заявил, что после отдыха на работе появится напряженная ситуация. Чтобы с ней справиться, эксперт посоветовал не перегружать себя обязанностями и принять этот непростой период. Зорс призвал разрешить себе на некоторое время пониженную работоспособность и "писать план на день не из десяти пунктов, а из трёх", - добавил он.

При этом Файнзильберг уверен, что для безболезненного возвращения из отпуска на работу нужно так провести отдых, чтобы соскучиться по офису. Для этого важно "неплохо отдохнуть" и почувствовать заинтересованность к профессиональной деятельности. Психотерапевт призвал войти на работу с позитивным настроем, чтобы поделиться им с коллегами.

Наиболее легко пережить возвращение на работу после отпуска тем сотрудникам, которые ходят на службу не только ради финансовой награды, но и для того, чтобы "получить какое-то моральное наслаждение". Файнзильберг призвал не печалиться из-за закончившегося отдыха и ставить перед собой реальные цели.

"Вообще считается, что человек испытывает чувство счастья и удовольствия от жизни, когда он с удовольствием идёт на работу и когда он с таким же удовольствием возвращается домой. То есть это такая формула радости жизни", - заключил эксперт.