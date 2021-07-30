Кусок 40-летнего торта со свадьбы принцессы Дианы продадут на аукционе

В Великобритании выставят на аукцион кусок торта со свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза.

Кондитерское изделие удалось сохранить спустя 40 лет, передает Day.Az со ссылкой на The Mirror. Этот кусок вырезали из торта, который раздали прислуге в знак благодарности за их службу.

Марципановый торт с глазурью украшен королевским гербом в красных, синих и золотых тонах. Его изготовили в 1981 году.

В 2008 году кусок торта выкупил коллекционер. Теперь он намерен продать его через аукцион Доминика Винтера в Сайренсестере (графство Глостершир).

Стартовая цена - 500 фунтов стерлингов. В описании также говорится, что это "уникальный королевский сувенир на память".