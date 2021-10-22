Африканские слоны стали рождаться без бивней

Биологи изучили, какой генетический механизм стоит за утратой африканскими слонами бивней. Статья об этом была опубликована в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Интенсивное браконьерство ради слоновой кости во время гражданской войны в Мозамбике (1977-1992) привело к быстрым эволюционным изменениям, из-за которых многие самки слонов с рождения не имеют бивней, поскольку это повышало их шансы выжить.

Во время этого военного конфликта обе стороны зависели от торговли слоновой костью, поскольку для боевых действий были нужны деньги. Это сократило популяцию слонов примерно на 90 процентов.

Шейн Кэмпбелл-Стейтон из Принстонского университета и ее коллеги изучили этот феномен с биологической точки зрения. Используя данные об истории полевых наблюдений и моделирование популяции животных, ученые показывают, что именно интенсивное браконьерство вызвало подобные изменения. Без бивней рождаются только самки, что доказывает связь этого изменения с полом.

Исследователи изучили геном слонов и выявили несколько генов, которые могут быть ответственны за это, включая ген AMELX. У людей этот ген связан с подавлением роста боковых резцов, гомологичных слоновьим бивням.