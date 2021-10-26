Первую почтовую марку в мире выставят на аукцион в Британии

Самую первую в мире почтовую марку "Черный пенни" выставят на продажу в Британии 7 декабря. Как сообщает Reuters, ожидается, что марку продадут примерно за $5,50 - $8,25 млн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выставленная на продажу марка была прикреплена к документу из архива Роберта Уоллиса, шотландского политика и инициатора почтовой реформы. Как отмечает аукционный дом, это свидетельствует о том, что лот - не подделка.

"Черный пенни" с изображением королевы Великобритании Виктории был выпущен в 1840 году. На тот момент почтовые марки были большим достижением, так как благодаря им устанавливалась единая стоимость почтовых отправлений.

"Это - самая первая в мире почтовая марка. Предтеча совершенно всех марок в мире. Бесспорно, это - самая важная часть истории филателии из существующих", - заявил Генри Хаус из аукционного дома Sotheby's.