Тревел-блогер Ирада Гадирова поделилась впечатлениями от посещения Есемекского музея в Турции

Тревел-блогер Ирада Гадирова на своей странице в Instagram поделилась впечатлениями от посещения Есемекского музея под открытым небом и скульптурной мастерской, расположенных в турецком селе Есемек в районе Ислахие области Газиантеп.

"Это очень мистическое место. Ехали в Газиантеп автобусом из Антакьи. Однако в таком случае для нас бы осталось незамеченным это чудесное место, внесенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенное в селе Ислахие. Мы взяли такси и до Газиантепа приехали сюда. И очень хорошо, что приехали. Мне очень нравятся подобные места. Тут есть 518 статуй разного веса. На этой территории, расположенной неподалеку от каменного карьера, создавались статуи для дворцов Хеттского царства. Эти 518 статуй в то время считались незавершенными и на протяжении веков оставались в этой "мастерской". Что я могу сказать. Ты прекрасна, Турция", - отметила Ирада Гадирова.