Найдено природное средство от похмелья

Группа ученых Королевского колледжа в Лондоне назвала экстракт гвоздики относительно эффективным средством от похмелья. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи во главе с психиатром Эммертом Робертсом (Emmert Roberts) изучили действия 23 веществ на группах испытуемых. В результате было выделено семь относительно эффективных препаратов, наиболее действенными из которых оказались экстракт гвоздики, толфенамовая кислота и пиритинол. При этом лишь первый не является лекарственным средством и доступен в свободной продаже. Впрочем, ученые признались, что проведенные исследования нельзя считать полноценными из-за малой выборки пациентов и нарушений в ходе испытаний. В частности, в восьми исследованиях участвовали только мужчины, и ни в одном из них не участвовали люди старше 65 лет.

Самым же эффективным средством уберечься от похмелья Эммертс назвал либо воздержание от алкоголя, либо умеренное его употребление. При этом врач признался, что после исследований он приобрел себе бутылку экстракта гвоздики.