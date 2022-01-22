https://news.day.az/unusual/1428619.html В честь Елизаветы II выпустят новую монету
В честь Елизаветы II выпустят новую монету
В Великобритании планируют выпустить юбилейную монету в честь 70-летия правления Елизаветы II, сообщает агентство PA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Достоинство монеты составит 50 пенсов, она будет выпущена тиражом 5 000 070 монет. Предполагается, что они поступят в обращение 7 февраля.
Дизайн монеты разработан фирмой Osborne Ross - на реверсе монеты изображена цифра 70 и королевская монограмма, а также годы - 1952 и 2022.
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