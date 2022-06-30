Блогер зарабатывает деньги, позволяя людям будить себя

Австралийский блогер Джейки Бем получает от подписчиков деньги за возможность разбудить его. Его месячный доход достигает 28 000 фунтов (около 33 945 долларов), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Молодой человек установил в своей спальне динамики, лазеры и машину для мыльных пузырей. Он заявил, что любой подписчик может заплатить ему деньги и разбудить его, используя какую-нибудь мелодию, а бонусом будет световое шоу.

После этого Джейки стал очень популярным в соцсетях, на него подписалось более полумиллиона человек. Желающие действительно переводят ему деньги и будят его как днем, так и ночью.

Заработок очень радует блогера, и он заявляет, что не собирается останавливаться на достигнутом. Ежедневно он устраивает прямые трансляции и добавляет новые функции для подписчиков. Однако Бем признается, что из-за активности людей он часто не может нормально выспаться.