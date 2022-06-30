Билл Гейтс превратит дворец в Италии в отель

Американский миллиардер Билл Гейтс приобрел новую недвижимость. Вместе с деловым партнером аль-Валидом ибн Талалом основатель корпорации Microsoft купил дворец XVII века в Италии. Предприниматели планируют превратить здание в отель, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Палаццо Марини находится на площади Сан-Сильвестро в центре Рима, недалеко от знаменитого фонтана Треви. Объект был построен в 1650 году архитектором Джованни Лоренцо Бернини и в последующие года служил домом для нескольких благородных семей.

Гейтс и аль-Валид заплатили за дворец 170 миллионов долларов, чтобы впоследствии переделать в шестизвездочный отель Four Seasons. После завершения работ в здании появится около ста номеров, спортзал и SPA-зона. Местные жители надеются, что трансформация палаццо Марини привлечет в Рим больше туристов и поможет экономике - около 410 из 1,2 тысячи отелей в столице Италии закрылись во время пандемии коронавируса.