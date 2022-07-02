Земля избежала столкновения с астероидом

Самый опасный астероид QM1, который мог врезаться в Землю, исключен из списка потенциальных угроз для планеты. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

QM1 шириной 50 метров был впервые замечен в августе 2021 года обсерваторией Маунт-Леммон в Аризоне. Он шел по траектории, которая пересекалась с орбитой Земли, и должен был столкнуться с планетой в 2052 году.

С тех пор ученые вели постоянное наблюдение за небесным телом, пока его не перестало быть видно из-за света Солнца. Как только опасный астероид вновь снова стал заметен, астрономы снова высчитали его траекторию. Оказалось, что больше космический объект не представляет угрозы для Земли - астероид не только сменил свой путь, но и стал гораздо меньше, выгорев в космосе.