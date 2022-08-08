С кем надо дружить в детстве, чтобы потом много зарабатывать?

Когда бедные дети растут в окружении детей из более обеспеченных семей, это повышает их шансы иметь высокий доход в будущем, выяснила группа экономистов из Гарвардского, Стэнфордского и Нью-Йоркского университетов. Об этом ученые рассказали в статье в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали данные более чем 72 млн американских пользователей Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), в том числе 21 млрд их дружеских связей. Ученые рассматривали различные факторы, которые способны помочь ребенку продвинуться в жизни, включая семейный доход, происхождение семьи, уровень образования, профессию и район проживания. Однако дружба с более состоятельными людьми с юных лет оказалась наиболее значимым предиктором высокого дохода в будущем, в том числе и для детей из бедных семей. Воспитание в семье с одним родителем же влияло на доход и экономический статус отрицательно.

Если ребенок из семьи с низким социально-экономическим статусом жил в районе, где 70 % его друзей были богаты, его доход во взрослые годы возрастал в среднем на 20 % по сравнению с людьми, у которых богатых друзей не было.

Исследователи предполагают, что дружба с детьми из семей с более высоким уровнем дохода может влиять на устремления ребенка или предоставлять ему доступ к информации и возможностям трудоустройства, которые без этих связей он бы не получил. Но не исключено и влияние самой семьи: проживая в богатых районах, люди с невысоким доходом могут вкладывать в образование детей больше ресурсов, чтобы обеспечить им хорошее будущее. Ученые надеются, что обнаруженную связь удастся исследовать более подробно.