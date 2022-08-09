Раскрыты полезные свойства моря

Врач-терапевт и ведущая программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева раскрыла полезные свойства моря. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Морские водоросли выделяют газообразный йод", - отметила специалист. По ее словам, море обеспечивает суточную дозу микроэлемента. Йод, в свою очередь, необходим для качественной работы щитовидной железы, добавила доктор.

Медик также заявила, что морская вода способствует быстрому заживлению ран. "Соль, которая содержится в море, как бы высасывает из бактерий воду, и они погибают. Этот процесс называется осмос", - пояснила Малышева.

Пребывание на море также полезно и для суставов, рассказала ведущая. "Плавание - особый вид физической нагрузки без вреда для суставов! Вода поддерживает до 90 процентов веса человека и тем самым снижает давление на суставы", - пояснила врач. Кроме того, плавание укрепляет мышцы и улучшает кровоснабжение, предотвращая развитие остеоартрита, добавила она.

Еще одним полезным свойством моря Малышева назвала положительное влияние на сон. Звуки моря, по ее словам, способствуют быстрому засыпанию, а также качественному и глубокому сну. "Такое воздействие оказывает даже шум моря, воспроизведенный на устройстве", - подчеркнула доктор.