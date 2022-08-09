Канадская газета "Нэшнл Пост" порадовала новостью, которая не совсем новость, но все равно приятно: мы все намного моложе своих сверстников десятилетия назад. И жить мы будем дольше. А самое главное, жить мы будем лучше и веселей - старческие заболевания тоже отодвинулись во времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на КП, газета рассказала о множестве знаменитостей, включая 80-летнего Пола Маккартни, которые в свои 75-90 лет бодры, занимаются йогой, танцуют, ведут блоги в соцсетях, и сообщила, что в 1900-м году продолжительность жизни в Канаде равнялась 51 году.

И вот наступили времена, когда немало людей во всем мире доживают до ста (это сейчас быстрорастущая категория граждан), и, что немаловажно, старческое слабоумие и другие болезни преклонного возраста наступают теперь намного позже. Кроме того, если раньше люди после инфаркта или инсульта пребывали в совсем плачевном состоянии, то теперь, с новыми лекарствами, они восстанавливаются быстрее.

На продление жизни и лучшее ее качество повлияла и массированная борьба с курением. Что касается, например, Канады, то в ней стали намного меньше курить, и теперь в Стране кленового листа мужчины в среднем доживают до 80, женщины до 84. Употребление алкоголя в Канаде тоже ограничено тем, что его продают в специальных магазинах, только до шести вечера, в выходные не продают вовсе, с ним нельзя бывать в общественных местах, то есть пикники на природе, например, проходят всухую.

Издание честно упомянуло, что финансы в здоровье и долголетии тоже играют роль. Богатые и средний класс живут дольше. Однако и от самого человека многое зависит. Среднее ожирение забирает примерно три года жизни, сильное - около десяти лет. Сменив вредные привычки на полезные, вы можете дожить до ста и больше лет и умереть здоровеньким, говорят канадские ученые.

Ученые утверждают, что вы в 60 можете выглядеть лучше, чем в 30 (если, скажем, вы в 30 были излишне полны, вели нездоровый образ жизни), то есть не поздно прямо сейчас заняться собственным омоложением и вы можете достигнуть феноменальных результатов.

Сегодня люди имеют все основания жить до 110-115 лет и даже дольше. Ученые рассказывают о Жанне Калмент, француженке, которая умерла в возрасте 122 лет в 1997 году и в сто еще ездила на велосипеде. Говорят о японке Кана Танака, которая умерла в 119 лет в апреле нынешнего года и работала до 103 лет.

Мозг уменьшается в размерах у стареющего человека примерно на один процент в год, говорят медики. Упражнения для мозга приводят к рождению новых нейронов и помогают отодвинуть слабоумие или потерю памяти. Раньше стариков призывали заниматься аэробикой, сейчас призывают изучать новое - компьютеры, языки и прочее. Также мозгу помогает средиземноморская диета (рыба, орехи), хороший сон и физкультура хотя бы по полчаса три раза в неделю.