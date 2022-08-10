Британка пробежала 106 марафонов за 106 дней подряд

Жительница Британии Кейт Джейден пробежала 106 марафонов за 106 дней подряд и установила новый мировой рекорд. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джейден начала пробегать по 42 километра в день еще 31 декабря 2021 года и закончила только 15 апреля 2022 года. Изначально британка не планировала побивать предыдущий рекорд, который принадлежал американке Алисе Кларк, пробежавшей 95 марафонов подряд. Спортсменка хотела одолеть 100 марафонов за 100 дней по маршруту от Сирии до Британии, который часто используют беженцы.

"Когда я отправилась в это путешествие, оно было простым: пробежать расстояние от Алеппо в Сирии до Дувра в Великобритании - обычный маршрут, по которому ходят беженцы", - рассказала женщина.

Помимо бега во время своего путешествия британка занималась сбором средств на оказание гуманитарной и психиатрической помощи нуждающимся.