Ученые создали ИИ-психолога, эффективность которого не отличалась от обычного врача

Искусственный интеллект эффективно проводит когнитивно-поведенческую терапию пациентов, страдающих хроническими болями и пристрастившихся к опиоидам, говорится в исследовании из Мичиганского университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно опубликованной в JAMA Internal Medicine работе, такая терапия дает те же результаты, что и программы, рекомендованные медиками. Однако она позволяет разгрузить врачей и делает терапию более доступной для пациентов.

Когнитивно-поведенческая терапия - эффективная альтернатива опиоидным обезболивающим для лечения хронической боли, однако такой подход требует множество очных сеансов, а специалистов по психическому здоровью не хватает, из-за чего цена такого лечения становится дороже.

"Хроническая боль невероятно распространена: боли в спине, остеоартрит, мигрени и многое другое. Из-за боли люди пропускают работу, у них развивается депрессия, некоторые люди пьют больше алкоголя. Кроме того хроническая боль стала одной из основных причин развития эпидемии опиоидной зависимости", - заявили исследователи.

Исследователи набрали группу из 278 пациентов с хронической болью в спине и рандомизировали их в две группы. Первая получила стандартную терапию в ходе десяти 45-минутных телефонных сеансов с терапевтом. Другая группа работала с ИИ, в ходе терапии они сообщали о своих симптомах с помощью коротких ежедневных звонков.

В зависимости от ответов ИИ рекомендовал 45-минутный, 15-минутный сеанс терапевта или полностью автоматизированный сеанс без врача. Через три месяца состояние пациентов из двух групп одинаково улучшилось, а через шесть месяцев у пациентов, которых "лечил" ИИ, наблюдались значительные улучшения результатов. Так, 82% пациентов в группе ИИ успешно прошли лечение по сравнению с 57% пациентов из первой группы.