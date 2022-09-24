В Чехии обнаружено сооружение старше египетских пирамид и Стоунхенджа

Археологи Института археологии при Чешской академии наук обнаружили рядом с Прагой сооружение эпохи неолита возрастом около 7 тыс. лет. Комплекс оказался старше египетских пирамид и Стоунхенджа. О своей находке ученые рассказали порталу Live Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Археологи также обнаружили многочисленные черепки посуды, кости животных, каменные инструменты и другие артефакты.

"Пока слишком рано говорить о людях, построивших ее, однако можно сказать, что они принадлежали к Среднедунайской культуре, существовавшей около 4900-4400 годов до н. э.", - пояснили археологи.

Сооружение представляет собой так называемую ронделу, или кольцевую канаву, с диаметром круга 55 м. Обычно их строят поблизости к жилищам древних людей.

Точное предназначение сооружения остается неизвестным, однако ученые предполагают, что древние скотоводы собирались в круг внутри постройки, вероятно, для проведения обрядов или собраний.