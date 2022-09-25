В Британии обнаружили мундштук от древнеримского музыкального инструмента

В Британии обнаружили мундштук от древнеримского корну. Об этом сообщает фонд Vindolanda Charitable Trust, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Находка была сделана на территории археологического памятника Виндоланда. В первых веках нашей эры здесь находился укрепленный лагерь у Адрианова вала римского оборонительного рубежа, построенного для защиты от кельтов. На его территории ученые нашли тысячи артефактов, и недавние раскопки также увенчались крупным успехом.

Археологи исследовали руины схолы, помещения в центральной части лагеря неподалеку от казарм офицеров. Под ним они обнаружили медный мундштук от корну, древнеримского музыкального инструмента. Это была разновидность трубы или горна в форме буквы G длиной до трех метров, которую часто применяли в военных целях и на официальных церемониях. Скорее всего, мундштук сделали в 120-128 годах нашей эры.

Ученые надеются, что находка позволит частично восстановить звучание этого духового инструмента. С его обликом историки уже были знакомы по многочисленным изображениям, в том числе на колонне Траяна.