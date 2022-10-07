В Китае построили "парящий" над холмами стадион

Компания MAD Architects возвела в китайской провинции Чжэцзян футуристичный стадион, который получил название Quzhou Stadium. Об этом сообщает портал New Atlas, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Этот стадион является частью масштабного проекта MAD по созданию спортивного парка Цюйчжоу, расположенного на холмах в провинции Чжэцзян. Неправильные формы стадиона призваны символизировать продолжение природного ландшафта, вызывая ассоциации с другими мирами и планетами.

"Quzhou Stadium является новой жемчужиной города - издалека он выглядит как гало, парящее над холмами", - говорится в заявлении MAD Architects.

Сообщается, что даже в нерабочее время Quzhou Stadium будет открыт для посетителей, предлагая им относиться к сооружению как к активной части ландшафта.