Названы четыре признака долгожителей

В Китае женщины живут дольше мужчин, и ученые установили причину этого, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в международном издании Science, связано это может быть с особенностями мужской Y-хромосомы. Женская же X-хромосома лучше восстанавливается сама по себе и способна замедлять старение лучше, чем мужская.

Кроме того, данные исследований биологического бихевиоризма показывают, что мужчины употребляют больше алкоголя, больше курят и чаще страдают ожирением. Еще по сравнению с женщинами больше мужчин увлекаются экстремальными видами спорта.

Что касается признаков долгожителей, то у них часто встречаются следующие особенности. Это сильная хватка (а значит, сильные мышцы), медленный ритм сердца (и это характерно для всех млекопитающих, которые живут долго), большой объем легких и развитое чувство равновесия.