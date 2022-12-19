Экологи попытаются отговорить Китай

Экологи попытаются уговорить Китай изменить проект строительства дамбы на озере Поянху. Об этом сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Озеро Поянху - это крупнейшее в стране пресноводное озеро, расположенное в среднем течении Янцзы неподалеку от города Наньчан. Этот водоем служит местом зимовки полумиллиона птиц каждый год, а также необходим для жизни многих других диких животных. У Китая были планы по строительству плотины на этом озере, но из-за протестов экологов от них отказались.

Теперь, после недавней засухи в провинции, власти вновь вернулись к планам строительства плотины. По словам природозащитника Чжана Дацяня, в случае реализации проекта шлюз длиной 3000 метров через один из притоков озера отрежет его от реки Янцзы, оставив Поянху мертвым озером. Китай построил более 50 000 плотин в бассейне Янцзы за последние 70 лет, в том числе "Три ущелья", которые столкнулись с широким сопротивлением со стороны защитников окружающей среды. По данным министерства охраны окружающей среды, за тот же период исчезло не менее 70 процентов водно-болотных угодий реки.

Илистые равнины Поянху являются основным местом зимней кормежки для сотен тысяч птиц, каждую осень улетающих на юг, чтобы спастись от холода. Среди них находящийся под угрозой исчезновения стерх, популяция которого сократилась примерно до 4000 особей. Плотина может также повлиять на другой вид, находящийся под угрозой исчезновения, который считает озеро своим домом, - беспёрую морскую свинью Янцзы, вид зубатого кита. В дикой природе их осталось чуть более 1000 особей. Во время засухи морские свиньи укрылись в том же участке озера, который перекроет плотина.

Китайские власти пытаются найти компромисс с природоохранными организациями. Так, в 2022 году фермерам было приказано оставить часть урожая риса на полях в качестве корма, а из близлежащих водоемов откачивают воду для создания искусственных озер для водопоя. Тем не менее, экологи все равно настаивают на откладывании проекта или его радикальном пересмотре. "Без всесторонних научных доказательств [отсутствия вреда] и до устранения экологических рисков проект не следует продвигать вперед", - заявили представители пекинской организации Friends of Nature.