У выброшенных на берег дельфинов обнаружили деменцию

Ученые из Университета Глазго обнаружили у выброшенных на берег дельфинов все признаки болезни Альцгеймера как у людей. Выводы работы опубликованы в European Journal of Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Всего специалисты изучили мозг 22 особей, которые включали в себя серых дельфинов, обыкновенную гринду, белоклювых дельфинов, морских свиней и афалин. Авторов интересовало наличие патологий мозга, включая образование бета-амилоидных бляшек, накопление фосфо-тау белков и глиоз (изменение количества клеток в ответ на повреждение центральной нервной системы).

У трех животных разных видов были найдены бета-амилоидные бляшки, а также ряд других нарушений в мозге, связанных с деменцией. Это показывает, что у некоторых видов одонтоцетов развивается невропатология, подобная болезни Альцгеймера у людей, что было зафиксировано впервые. Однако исследование пока не смогло доказать, страдало ли какое-либо из животных теми же когнитивными изменениями, которые являются клиническими проявлениями болезни Альцгеймера у людей.

В будущем планируются провести дополнительные работы, направленные на изучение мозговых повреждений у дельфинов, а также того, может ли это быть связано с их выбросом на берег.

Исследователи считают, что их открытие доказывает верность теории "больного лидера" - когда часть стаи могла пострадать, следуя за предводителем, который мог запутаться или заблудиться, а затем завести здоровую часть дельфинов на опасное мелководье.