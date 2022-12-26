Самые сложные ситуации, с которыми сталкивались космонавты на МКС

На МКС произошла авария - неизвестный космический объект пробил обшивку приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22". После этого началась утечка охлаждающей жидкости, и на данный момент внутри аппарата сохраняется температура на уровне +30 градусов Цельсия. Это сильно усложняет возвращение экипажа из трех человек на Землю - хоть и двигатели корабля работают хорошо, во время полета может произойти отключение компьютера и любое другое чрезвычайное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на hi-news.ru, недавно к поврежденному космическому кораблю решили провести дополнительную вентиляцию, а в крайнем случае за космонавтами отправят другой корабль "Союз МС-22". Сложившаяся ситуация очень сложная, и остается надеяться, что все обойдется хорошо. Но члены экипажа МКС далеко не в первый раз находятся в сложном положении - раньше такие случаи тоже возникали, и проблемы удавалось решать. Смелость и находчивость исследователей космоса достойно восхищения.

Поломка компьютеров на МКС.

Одно из самых первых чрезвычайных происшествий на МКС произошло в 2001 году. В апреле астронавты заметили, что все три бортовых компьютера внутри американского сегмента вышли из строя. Это привело к тому, что они не могли связаться с центром управления полетом в Хьюстоне. В тот момент астронавты занимались настройкой канадской роботизированной руки Canadarm-2, и из-за сбоя работу пришлось срочно остановить. Впоследствии выяснилось, что сбой произошел из-за поврежденных файлов на жестких дисках, и проблему удалось устранить.

Должно быть, астронавтам пришлось понервничать, потому что остаться без связи с Землей очень страшно. С другой стороны, на российском сегменте все было хорошо - космонавты занимались подготовкой к старту космического корабля "Союз ТМ-32".

Утечка аммиака на МКС

В январе 2015 года, внутри американского сегмента МКС, возникла очень опасная ситуация. В один момент, из системы охлаждения в помещение с людьми начали выбрасываться вредные вещества. Одним из самых вредных соединений был аммиак - бесцветный газ, который содержится в радиаторах. Для людей он опасен тем, что раздражает глаза и дыхательные пути, а при высокой концентрации может привести к смерти человека.

К счастью, астронавтов удалось спасти - они надели защитные маски, а потом быстро переместились в российский сегмент. Американский сегмент был изолирован до тех пор, пока не удалось решить проблему. Ситуация была стрессовой, но экипажу МКС не требовалась эвакуация и специалисты быстро решили проблему.

Стоит отметить, что на МКС проблемы с аммиаком происходят регулярно. В 2013 году на станции отказал клапан управления аммиаком. Чтобы починить его, астронавтам Ричарду Мастраккио и Майклу Хопкинсу пришлось выйти в открытый космос и вести ремонт на протяжении шести часов. Во время ремонта аммиак попал на скафандры и его пришлось удалять находясь в космосе.

Также утечка аммиака на МКС была обнаружена в 2020 году. К счастью, скорость утечки составляла 700 граммов в год и ее удалось быстро устранить.

Спасение от космического мусора на МКС.

В 2021 году экипажу МКС пришлось понервничать из-за риска столкновения с космическим мусором. Во время переговоров экипажа станции с Землей, стало известно о том, что станция может столкнуться с обломком одного из вышедших из строя околоземных спутников. Узнав об этом, астронавтам и космонавтам пришлось прятаться внутри пристыкованных космических кораблей "Союз МС-19" и Crew Dragon-3. В случае сильного повреждения станции, они смогли бы эвакуироваться.

Несмотря на это, специалисты считают, что в будущем столкновения МКС с космическим мусором будут происходить чаще. Дело в том, что в околоземном пространство с каждым годом становится все больше обломков неиспользуемых спутников. В 2020 году, чтобы не столкнуться с космическим мусором, экипажу МКС пришлось изменить орбиту станции и отстраниться от траектории движения опасного объекта. Но один раз космический мусор попал по МКС и повредил роботизированную руку Canadarm2.