В Египте найдены руины неизвестного древнеримского города

Издание Artnews сообщило, что в египетском Луксоре археологи раскопали руины 1800-летнего древнеримского города, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

По словам генсекретаря Высшего совета древностей Мостафа Вазири, данная находка является поселение II - III веков новой эры. Он уточнил, что это один из самых старых и важных городов, который был обнаружен на восточном берегу Луксора.

Археологи во время работ увидели руины жилых зданий, мастерских по работе с металлом и двух башен, в которых располагались почтовые птицы. При этом, в мастерских ученые нашли сохранившиеся горшки, бронзовые и медные монеты, а также древние инструменты.