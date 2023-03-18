В NASA показали новый скафандр для высадки на Луну

Агентство NASA представило новый скафандр для высадки на Луну - более удобный и предназначенный для разных типов телосложения. Он заменит предыдущие версии костюма, разработанные более 50 лет назад, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

"Это будет гораздо более гибкий скафандр, и диапазон движений позволит астронавтам выполнять любые задачи во время исследования лунной поверхности", - сказали разработчики.

Скафандр также будут оснащен камерой высокого разрешения, установленной на шлеме. Кроме того, он предназначен для защиты от экстремальных температур на южном полюсе Луны.

Представленный прототип защитного костюма был серого цвета с оранжевыми вставками, но финальная версия будет белой. Это необходимо, чтобы отражать больше солнечного света на безвоздушной поверхности Луны.

Также новые скафандры будут подходить для людей разного телосложения. Несколько лет назад астронавт Энн Макклейн не смогла совершить первый женский выход в открытый космос, так как костюм оказался слишком велик для нее.

Новые скафандры разработала частная компания, что позволило сэкономить деньги и быстрее решать поставленные задачи. Их будут использовать в миссии Artemis, которая доставят на Луну первую женщину.