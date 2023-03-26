https://news.day.az/unusual/1549366.html Археологи нашли статую самого могущественного фараона Египта спустя тысячи лет - ВИДЕО
Археологи нашли статую самого могущественного фараона Египта спустя тысячи лет - ВИДЕО
Археологи обнаружили статую самого могущественного фараона Египта Рамсеса II в храме солнца в Гелиополе. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az.
По информации портала, несколько разбитых статуй были обнаружены в храме недалеко от Каира. Среди них оказалась статуя фараона Рамсеса II, который был самым могущественным и знаменитым правителем Египта более 3000 лет назад.
Статуи были найдены найдены во время раскопок храма солнца Матарийя в Гелиополе. Место археологических раскопок располагается в северо-восточной части современного Каира.
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