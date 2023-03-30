«Худший дом Британии» выставили на продажу

В Британии на продажу выставили "самый худший дом", пишет Daily Star. По словам специалистов, недвижимость едва пригодна для проживания, а ее цена необоснованно высокая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что за ветхий дом придется заплатить £15 тысяч. Полуразрушенное здание облюбовали бездомные и подростки, разукрасившие стены различными граффити. Кроме того, в доме выбиты некоторые окна и сломаны стены.

"Дом расположен недалеко от местных магазинов и в нескольких минутах езды от центра города и вокзала", - говорится в объявлении.

О том, обращались ли в агентство недвижимости реальные покупатели, не сообщается. Однако пользователи соцсетей раскритиковали такое объявление и считают, что объект сначала нужно привести в порядок, а только потом выставлять на продажу.

"Очевидно, это секретная художественная студия Бэнкси", - шутят комментаторы.