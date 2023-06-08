Назван продукт фастфуда, который можно готовить в космосе

Ученые из Университета Аристотеля при поддержке Европейского космического агентства (ЕКА) изучили возможность жарки картофеля в космосе. Оказалось, что в перспективе космонавты смогут готовить себе картофель фри в условиях невесомости. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Research International, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чтобы понять, можно ли приготовить картофель фри в условиях низкой гравитации, была проведена серия экспериментов при помощи специально разработанного аппарата. Устройство карусельного типа загрузили на самолет, который выполнял в процессе полета параболические фигуры пилотажа. В итоге на несколько секунд в камере с картофелем достигалось состояние невесомости. Предполагалось, что без гравитации пузырьки воздуха будут прилипать к поверхности продукта, покрывая слоем пара, который может сделать овощ недожаренным.

Скоростная камера с высоким разрешением позволила зафиксировать динамику движения пузырьков, включая скорость роста, размер и распределение, а также скорость выхода из картофеля и направление перемещения в масле. Кроме того, измерялась температура кипящего масла, а также температура внутри картофеля.

Авторы пришли к выводу, что вскоре после погружения картофеля в масло в условиях низкой гравитации от поверхности картофеля легко отделяются пузырьки пара, так же как и на Земле. Для точной технологии необходимо провести дополнительные исследования, однако полученные результаты указывают на возможность приготовления жареного картофеля в космосе.