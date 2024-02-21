Япония запустила зонд для исследования космического мусора

Японская фирма успешно запустила космический аппарат, которому поручено исследовать потенциально опасный искусственный мусор, летающий вокруг Земли, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

По оценкам Европейского космического агентства (ЕКА), на орбите находится около миллиона обломков спутников и ракет размером более сантиметра - достаточно больших, чтобы "вывести из строя космический корабль".

Миссия ADRAS-J предназначена для изучения останков японской ракеты H2A, находящихся в космосе в течение последних 15 лет, сообщает компания Astroscale.

Зонд был запущен из Новой Зеландии в воскресенье, и Astroscale "успешно установила контакт... и готова начать операции", - говорится в заявлении руководителя проекта Эйдзиро Атараши.

С помощью наблюдений с Земли будет определено предполагаемое местоположение разгонного блока ракеты H2A, запущенной JAXA в 2009 году. ADRAS-J с безопасного расстояния соберет изображения для оценки перемещений и состояния конструкции.

Космический аппарат ADRAS-J, который, по словам Astroscale, является первым в своем роде, был выбран JAXA для первого этапа программы, направленной на удаление крупных обломков в сотрудничестве с частными компаниями.

Такой мусор, как использованные спутники, части ракет и обломки от столкновений, накапливался с начала космической эры, и в последние десятилетия проблема усугубилась.

Потенциальные решения включают использование лазерного луча для выведения объектов на новую орбиту и собственный космический "эвакуатор" Astroscale, который использует магнит для сбора и перемещения вышедших из строя спутников.

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