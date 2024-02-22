На Солнце произошли две сильнейшие вспышки

Две вспышки на Солнце самого высокого класса X произошли 22 февраля, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"22 февраля в 03:07 по бакинскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3590 (N17E39) зарегистрирована вспышка X1.8 продолжительностью 22 минуты, в 10:32 по бакинскому времени в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X1.7. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", - говорится в сообщении.

Предыдущая вспышка класса Х произошла 16 февраля. После вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, находился на уровне R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально). В настоящее время, согласно данным, уровень снизился до R1 (слабое).

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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