Редчайшую монету продали в пять тысяч раз дороже номинала

В Великобритании редчайшую золотую монету 2009 года продали в пять тысяч раз дороже ее номинала в 50 пенсов. Об этом пишет Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ажиотаж среди коллекционеров вызвала монета из серии, выпущенной в честь 250-летия знаменитых Королевских ботанических садов Кью. Продавец выставил ее на онлайн-аукцион за 125 фунтов стерлингов, однако за 10 дней цена подскочила до 2,5 тысячи фунтов стерлингов (294,7 тысячи рублей). За монету боролись 11 покупателей.

Серия 50-пенсовых монет, посвященная Садам Кью, насчитывает всего 210 тысяч экземпляров. На них изображена знаменитая лондонская Большая Пагода, построенная в 1761-1762 годах на территории садов. Такие монеты считаются самыми редкими из тех, что находятся в обращении. Эксперты считают, что цена подобных 50-пенсовиков может достигать пяти-шести тысяч фунтов стерлингов.

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