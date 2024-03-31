Археологические находки по следам «Илиады» Гомера

Команда исследователей, используя в качестве ориентира тексты "Илиады" Гомера и другие исторические материалы, выявила десять мест кораблекрушений у берегов Касоса, небольшого греческого острова в Эгейском море.

В рамках Морского археологического проекта Kasos междисциплинарная команда специалистов в течение четырех лет изучала воды вокруг острова на глубинах примерно от 65 до 154 футов. И хоть группа завершила свои полевые работы в октябре, Министерство культуры Греции объявило на днях о результатах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, согласно этому заявлению, открытия дают новую информацию и археологические данные об истории Касоса, а также о богатом культурном наследии Средиземноморья.

"Этот остров долгое время упускался из виду в исторических повествованиях, и мы стремились раскрыть его значение в древних морских сетях", - рассказал Newsweek Ксанти Аргирис, морской археолог, участвующий в проекте.

Десять кораблекрушений сильно различаются по возрасту: самое старое датируется примерно 3000 годом до н.э., в то время как самое молодое - деревянная лодка с металлическими элементами длиной от 82 до 98 футов - вероятно, затонуло во время Второй мировой войны.

Команда также обнаружила корабли и артефакты, относящиеся к классической античности (примерно с 460 года до н.э.), византийской эпохе (с 800 по 900 год н.э.), а также средневековому и османскому периодам.

Широкая хронология, представленная кораблями, отражает значение Касоса как "морского перекрестка на протяжении веков", - рассказывает Аргирис Newsweek.

Как сообщают исследователи, некоторые корабли перевозили товары из таких отдаленных мест, как Испания, Италия, Африка и Азия. Среди экспонатов - испанская амфора, датируемая 150-170 годами н.э., а также сосуды для питья и фляги из Африки, относящиеся к римскому периоду. Исследователи также обнаружили каменный якорь архаического периода, который длился примерно с 700 по 500 год до н.э.

Начиная с 2019 года, команда провела четыре отдельные исследовательские миссии вокруг острова, площадь которого составляет 19 квадратных миль. Это самый южный остров в комплексе Додеканес в юго-восточной части Эгейского моря, который веками служил крупным торговым центром. Согласно "Илиаде", эпической поэме Гомера восьмого века до н.э., Касос отправил корабли сражаться в Троянской войне.

Исследователи сделали более 20 000 подводных фотографий, подняли затонувшие артефакты на поверхность и составили карты рифа Касос-Карпатос с помощью гидролокатора бокового сканирования.

Этому проекту посвящен 11-минутный документальный фильм под названием "Дайвинг в истории Эгейского моря", доступный как на греческом, так и на английском языках, который демонстрируется на международных археологических кинофестивалях.

В планах команды исследователей исследование вод, окружающих соседний остров Карпатос.

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