В Бразилии засняли НЛО

В Бразилии очевидцы засняли неопознанный летающий объект, передает Day.Az со ссылкой на Daily Mirror.

Попавший на видео НЛО появился над городом Куритиба, штат Парана. Ролики с ним начали распространяться в социальных сетях 25 июля. На кадрах виден таинственный объект ромбовидной формы со скругленными верхним и нижним углами.

Пользователи форума Reddit, где было размещено одно из видео, не сошлись во мнениях, что именно попало в кадр. "Жутко до чертиков. Не думаю, что воздушный шар или дрон. Приглядитесь, там по бокам что-то вроде маленьких ножек двигается. И глаз, или что это там, тоже двигается", - написал один из них.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!