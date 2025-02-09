Ученые опровергли странную гипотезу о связи COVID-19 с похолоданием на Луне

Международная группа ученых из США и Тринидада и Тобаго проверила теорию своих индийских коллег о связи между похолоданием на поверхности Луны и карантином из-за пандемии коронавирусной инфекции на Земле весной 2020 года. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters (MNRASL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исходном материале физики из Университета Гуджарат изучили данные аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter для анализа температуры поверхности Луны с 2017 по 2023 год. Результаты показали резкое падение температуры на Луне во время локдаунов в связи с COVID-19.

В новом исследовании ученые из Миссурийского университета науки и технологий (США) и Университета Вест-Индии в Сент-Огастине (Тринидад и Тобаго) провели более подробный анализ тех же данных, рассмотрев тенденции изменений лунного климата.

Специалисты пришли к выводу, что температура на Луне резко упала в 2018 году - за два года до начала пандемии. Кроме того, рассмотренное снижение 2020 года фактически началось еще в 2019 году, когда никаких карантинов не объявлялось.

"Мы не оспариваем, что температура действительно снижалась в разное время в течение изучаемого периода времени. Но, похоже, будет немного натянуто утверждать с уверенностью, что человеческая деятельность была основной причиной этого", - отметил соавтор работы, доктор Уильям Шонберг из Миссурийского университета науки и технологий.

Ученые добавили, что человечество теоретически может влиять на лунную среду, однако это воздействие настолько ничтожно, что его нельзя зафиксировать или измерить существующими инструментами.